Покупатели Amazon столкнулись с мошенничеством при покупке RTX 5090

На Amazon выявлена крупная схема мошенничества, связанная с продажей флагманской видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 всего за $1000, что как минимум вдвое ниже рыночной. В результате 42 покупателя вместо видеокарты получили поясные сумки, сообщает Tom's Hardware.

© Газета.Ru

Рекомендованная цена GeForce RTX 5090 составляет $2000, а на фоне дефицита фактические цены на рынке доходят до $2500. Предложение нового флагманского ускорителя за $1000 выглядело аномальным, однако часть покупателей решила рискнуть, рассчитывая на редкую удачу или ошибку продавца.

Дополнительные сомнения вызывал профиль магазина Fitter's Niche Direct. Продавец зарегистрирован в Китае и имеет около 1800 отзывов с рейтингом 99%, однако его ассортимент практически полностью состоит из недорогих поясных сумок и фитнес-аксессуаров. Единственным дорогостоящим товаром в каталоге числилась Gigabyte Aorus GeForce RTX 5090 Master — именно вместо нее покупателям и доставлялись сумки.

Первые жалобы начали поступать 28 декабря 2025 года, что указывает на резкий и краткосрочный характер схемы. Возможными причинами называют либо попытку быстрого извлечения прибыли, либо взлом аккаунта продавца третьими лицами. Все заказы были оформлены через программу Fulfillment by Amazon (FBA), поэтому пострадавшие покупатели, вероятнее всего, смогут рассчитывать на возврат средств.

Ранее рост цен на память привел к подорожанию флагманских видеокарт.