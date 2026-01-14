Чем нас удивит мир компьютеров в 2026 году

2026 год обещает стать богатым не только на новые игры, но и на новое компьютерное железо — этому не помешает даже острый дефицит памяти. Портал PC Gamer рассказал, за каким железом стоит следить в предстоящем году.

TMR-переключатели для клавиатур

TMR, или тоннельное магнитосопротивление, постепенно внедряется в игровую периферию — например, технология уже используется в стиках некоторых контроллеров. Логично предположить, что в 2026-м она распространится шире, преимущественно в клавиатурах.

TMR уже интегрирована в некоторые игровые клавиатуры, но зачастую они оснащены переключателями на базе эффекта Холла. Одно из самых часто упоминаемых преимуществ технологии TMR как раз заключается в более точном отклике и низком энергопотреблении по сравнению с эффектом Холла; пользователь вряд ли заметит разницу, но когда такие мелочи мешали производителям техники гнаться за трендами?

Тем не менее, такие производители как Wooting, Cherry и Razer вряд ли перейдут на подобные переключатели в ближайшем будущем. Cherry заинтересована в индукционной технологии, но испытывает финансовые сложности, а Razer активно исследует потенциал оптических переключателей. Wooting же предпочитает долгосрочную поддержку и наверняка будет придерживаться переключателей на эффекте Холла — по крайней мере, в обозримом будущем.

Новые устройства Valve

Одно известно точно — Valve запустит три новых продукта в 2026-м. Steam Machine, Steam Frame и Steam Controller должна поступить в продажу в начале года — то есть, уже вот-вот.

Из трех новинок наибольший шум вызвала Steam Machine. Дискретный GPU, характерный кубический дизайн и встроенная SteamOS помогут вновь разжечь надежды на Linux-гейминг в гостиной. Машина и впрямь выглядит любопытно, но чем дольше времени проходит, тем дороже становится память, и тем резоннее звучат опасения по поводу цены устройства. Шансы на разумный ценник уже улетучились на фоне дефицита оперативной памяти и твердотельных накопителей. Однако Steam Machine вряд ли пострадает от этого кризиса больше, чем любой другой ПК или игровая консоль на планете.

Steam Controller же, в отличие от оригинальной версии, создан с учетом опыта Steam Deck. Два трекпада, гироскопическое управление и все механики привычного геймпада, плюс беспроводное подключение и зарядка.

Дешевые и/или яркие OLED-панели

Соперничество Samsung и LG привело к тому, что на рынке каждый год появляются новые OLED-панели — правда, серьезных скачков производительности от поколения к поколению не наблюдается. Но постепенно мелкие улучшения дополняют друг друга, и получается заметный кумулятивный эффект.

Взять, например, яркость — один из противоречивых пунктов повестки первой волны OLED и многих следующих. В отличие от современных экранов с задней подсветкой, производители утверждали, что полноэкранная яркость OLED-панелей может составлять до 400 нит. Но игровые модели пока не дошли до этого уровня; они едва-едва подбираются к порогу в 300 нит. Поэтому брендам есть, куда расти.

По сравнению с оперативной памятью, которая активно растет в цене, OLED-мониторы, напротив, постепенно дешевеют. Поэтому логично предположить, что в 2026-м на рынке появится больше бюджетных опций, как минимум в сегменте 1440р. Может даже 4К OLED немного подешевеют.

Игровые устройства на базе чипов ARM

Хотя персональные игровые ПК вряд ли перейдут на чипы архитектуры ARM в ближайшем времени, в арсенале современного геймера совершенно точно есть место для портативной консоли с маломощным ARM-чипом и достаточно объемной батареей.

При этом такие чипы нельзя назвать совсем уж слабыми. Их мощности вполне хватает для игр — не ПК-игр, конечно, но это больше вопрос софта, чем железа. Valve снабдила свою гарнитуру виртуальной реальности Steam Frame чипом Snapdragon 8 Gen 3, поэтому в будущем мы увидим как минимум одно игровое устройство на базе ARM. У этого выбора есть ряд преимуществ: совместимость с Android-играми, автономность, поддержка множества камер, цена, охлаждение и, самое важное, возможность эмуляции игр для Windows и x86.

Valve продвигала разработку Proton для запуска Windows-релизов на Linux, а для конверсии x86/ARM она использует дистрибутив FEX — компания втихую поддерживала этот проект много лет. К тому же, Valve намерена выпустить SteamOS для ARM-устройств, а игры, разработанные для ARM, потихоньку выходят в Steam.

Наконец, также нельзя забывать, что на горизонте маячат более мощные ARM-чипы. По-прежнему ходят слухи о совместном проекте ARM, Nvidia и MediaTek, в рамках которого Nvidia объединит производительную графику с ядрами ARM. А если Qualcomm добьется поддержки дискретных GPU, то архитектура в целом будет более подходящей для игровых машин.

Новые процессоры для ПК

AMD подтвердила, что в 2026 году выпустит процессоры на новой архитектуре Zen 6, которые наверняка повысят производительность платформы АМ5. Более того, тем, у кого есть подходящая материнская плата и оперативная память, не придется покупать последнюю, благодаря чему апгрейд будет куда более доступным в плане финансов. А после выхода основной линейки Zen 6 подоспеют X3D-версии; не факт, что они выйдут в том же году, но в случае серии 9000 версия X3D появилась всего через пару месяцев.

У Intel тоже есть большие планы. Во-первых, линейка чипов Panther Lake для мобильных устройств почти готова к релизу, и игровая модель получит 12 Xe-ядер — на 4 больше, чем у чипов Lunar Lake. Но гвоздь программы — Nova Lake, новые CPU для ПК, чей релиз ожидается в конце 2026 года или начале 2027-го. Intel намерена отвоевать у AMD лидерство на рынке процессоров. По слухам, из-за этого компания наделила новые CPU большим объемом дополнительного кэша; идея примерно та же, что и у чипов X3D у AMD. А другие слухи утверждают, что Intel собирается расширить поддержку различных сокетов, но подтверждений пока нет.