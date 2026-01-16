Minisforum представила мощный мини-ПК на чипе Ryzen

Minisforum представила мощный мини-ПК Minisforum AI X1 Pro-470, предназначенный для работы с искусственным интеллектом.

Особенности

Minisforum AI X1 Pro-470 – это флагманский мини-ПК с поддержкой ИИ. Устройство построено на процессоре AMD Ryzen AI 9 HX470 с 12 ядрами и 24 потоками исполнения и максимальной тактовой частотой 5,2 ГГц. За графику отвечает Radeon 890M с объёмом видеопамяти от 2 ГБ до 48 ГБ.

Мини-ПК оснащён двумя микрофонами с функцией шумоподавления и высококачественными динамиками для чёткой голосовой связи. Для установки памяти предусмотрено два слота SO-DIMM, что позволяет расширить ОЗУ до 128 ГБ DDR5-5600. Объём встроенного SSD может достигать 4 ТБ, а наличие двух свободных разъёмов M.2 2280 (NVMe, PCIe 4.0) позволяет увеличить общий объём хранилища до 12 ТБ.

Что касается разъёмов ввода/вывода, мини-ПК предлагает USB, HDMI 2.1, DisplayPort 2.0 и слот для SD-карт. Порт OCuLink позволяет подключать внешние графические процессоры, такие как NVIDIA RTX или Radeon RX, для высоких частот кадров и игр в разрешении 4K/8K. Размеры устройства – 195×195×47,5 мм, вес – 1,5 кг.

Сроки выхода и цена

Продажи Minisforum AI X1 Pro-470 стартуют в ближайшее время по всему миру. Стоимость новинки пока не раскрывается.