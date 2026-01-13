В Steam проходит фестиваль детективных игр

На онлайн-площадке Steam стартовал первый в 2026 году тематический фестиваль.

В этот раз он посвящен детективным играм.

В рамках мероприятия доступны бесплатные демоверсии, а также анимированные аватары, рамки и стикеры.

Скидки получили многие игры жанра, включая релизы 2025 года, среди которых высокооцененные игроками и критиками Blue Prince и The Séance of Blake Manor, а также хиты прошлых лет, вроде, Detroit: Become Human, Heavy Rain и Disco Elysium.

Специальные предложения будут действовать в течение недели - до 19 января, 21:00 по московскому времени.