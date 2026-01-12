Soviet Games анонсировала продолжение "Бесконечного лета" и смутила фанатов

Отечественная студия Soviet Games объявила о разработке игры «Бесконечное лето 2» — продолжения одной из самых известных российских визуальных новелл. Точная дата релиза проекта пока не раскрывается, однако первая демоверсия, по словам разработчиков, запланирована к выпуску весной.

© Soviet Games

Сиквел развивает вселенную оригинальной игры, сюжет которой был сосредоточен на загадочном перемещении главного героя из 2010-х годов в пионерский лагерь 1980-х. В новой части центральным персонажем станет другой герой — Алексей, также оказавшийся в лагере «Совенок». В студии отмечают, что история второй части даст ответы на ряд вопросов, оставшихся после финала оригинала.

В «Бесконечном лете 2» заявлены шесть персонажей для развития романтических линий — Даша, Люба, Кристина, Вика, Аня и Мила. Разработчики также подчеркнули, что в игре появятся и персонажи из первой части.

Soviet Games также запустила предзаказы визуальной новеллы. Стоимость изданий варьируется от 900 до 6000 руб. В студии поясняют, что средства от предварительных покупок будут направлены на поддержание стабильного темпа разработки. Покупатели, в свою очередь, получат набор цифровых бонусов, включая DLC, саундтрек, артбук и упоминание в титрах.

Страница проекта уже опубликована в сервисе Steam, где игру можно добавить в список желаемого и ознакомиться с первыми скриншотами.

Почти сразу после анонса пользователи обратили внимание, что на официальном арте игры у двух героинь оказалось по шесть пальцев. В Soviet Games заявили, что при создании изображения нейросети не использовались, добавив, что «сами не могут объяснить» происхождение ошибки.