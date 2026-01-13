Sony может выпустить PlayStation Portal с OLED-экраном на 120 Гц

Sony рассматривает выпуск обновленной версии портативного устройства PlayStation Portal с OLED-дисплеем и поддержкой частоты обновления до 120 Гц, что позволит более эффективно отображать проекты для PlayStation 5, рассчитанные на частоту выше 60 кадров в секунду. Об этом сообщает портал Twisted Voxel со ссылкой на инсайдера Zuby_Tech.

Косвенным подтверждением долгосрочных планов Sony в отношении PlayStation Portal считается активное развитие программного обеспечения устройства. Повышенная частота обновлений указывает на то, что платформа не рассматривается как экспериментальное решение, а воспринимается как устойчивый элемент экосистемы PlayStation.

Ранее Sony значительно расширила функциональность устройства, добавив поддержку облачного стриминга для подписчиков PlayStation Plus Premium. Пользователи получили возможность запускать цифровые игры для PS5 напрямую из облака, даже если у них нет собственной консоли PlayStation 5. Ранее ее наличие было обязательным, и игры транслировались на PS Portal напрямую с «домашней» консоли.

В перечень поддерживаемых облачных тайтлов входят, в частности, Astro Bot, Grand Theft Auto V и Resident Evil 4, а также проекты из Game Catalog и Classics Catalog, включая Cyberpunk 2077, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, The Last of Us Part II Remastered и многие другие.

Ранее были раскрыты характеристики портативной PlayStation 6.