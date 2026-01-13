Steam Machine будет стоить в районе $1000

Цена Steam Machine с момента её первоначальной презентации стала предметом многочисленных спекуляций. Ранние заявления Valve предполагали, что система будет стоить примерно столько же, сколько игровой ПК. Совсем недавно стоимость Steam Machine была раскрыта чешским ритейлером Smarty.

Согласно информации, обнаруженной в исходном коде розничной платформы, Steam Machine будет выпускаться в двух вариантах объёма памяти. Стоимость модели с накопителем на 512 ГБ составляет приблизительно 19 826 чешских крон (около $950). Версия с объёмом памяти 2 ТБ обойдётся в 22 305 чешских крон (примерно $1069).

В то же время чешский пользователь X под ником Hajedan выяснил, что Alza (один из крупнейших ритейлеров страны) также предлагает Steam Machine по ценам, сопоставимым с указанными у Smarty. Эти данные частично подтверждают опубликованные цифры, однако они могут носить предварительный характер, поэтому к ним следует относиться с осторожностью.

Цены Smarty традиционно включают наценку, из-за чего они выше прямых расценок Valve. Так, в Чехии Steam Deck OLED с объёмом памяти 512 ГБ продаётся за $633 (без НДС), тогда как у Valve аналогичная модель стоит $549. Такой разрыв указывает на наценку около 15%.

Если применить её к Steam Machine, ориентировочная цена версии с накопителем на 512 ГБ в США могла бы составить около $826, а модели с 2 ТБ памяти – примерно $930. Подобная разница делает официальные предложения Valve потенциально более привлекательными для покупателей.

Помимо утечки информации о цене, дата выхода Steam Machine по-прежнему остаётся неизвестной. Быстрый рост цен на память DDR5 может привести к задержке запуска, который ранее ожидался в первом квартале 2026 года. Некоторые источники также предполагают, что Valve может выбрать более простую или модернизируемую пользователем конфигурацию, чтобы снизить ценовое давление.