Новая игра Питера Молиньё Masters of Albion выйдет 22 апреля

Чемпионат.com

Студия 22cans, возглавляемая геймдизайнером Питером Молиньё, официально объявила дату релиза симулятора бога Masters of Albion. Проект выйдет 22 апреля.

Студия Питера Молинье объявила дату релиза симулятора бога Masters of Albion
© Чемпионат.com

Вместе с анонсом авторы опубликовали трёхминутный трейлер, демонстрирующий ключевые механики игрового процесса. Masters of Albion позиционируется как духовный наследник классической серии Black & White. Игрокам предстоит взять под контроль поселение Окридж, развивая его экономику и защищая жителей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права принадлежат 22cans.

Геймплей разделён на две фазы. Днём игрок занимается строительством, дизайном зданий, выполнением квестов и настройкой NPC. Ночью основной задачей становится оборона города от волн монстров. Для защиты можно использовать божественные силы, оборонительные сооружения и вооружённых жителей.

Одной из главных особенностей проекта станет возможность вселяться в любого персонажа или животное, переключаясь на вид от третьего лица для прямого управления. Информации о выходе тайтла на консолях пока нет.