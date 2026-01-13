Студия Питера Молинье объявила дату релиза симулятора бога Masters of Albion

Студия 22cans, возглавляемая геймдизайнером Питером Молиньё, официально объявила дату релиза симулятора бога Masters of Albion. Проект выйдет 22 апреля.

© Чемпионат.com

Вместе с анонсом авторы опубликовали трёхминутный трейлер, демонстрирующий ключевые механики игрового процесса. Masters of Albion позиционируется как духовный наследник классической серии Black & White. Игрокам предстоит взять под контроль поселение Окридж, развивая его экономику и защищая жителей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права принадлежат 22cans.

Геймплей разделён на две фазы. Днём игрок занимается строительством, дизайном зданий, выполнением квестов и настройкой NPC. Ночью основной задачей становится оборона города от волн монстров. Для защиты можно использовать божественные силы, оборонительные сооружения и вооружённых жителей.

Одной из главных особенностей проекта станет возможность вселяться в любого персонажа или животное, переключаясь на вид от третьего лица для прямого управления. Информации о выходе тайтла на консолях пока нет.