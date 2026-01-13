В «Мире танков» установлен новый рекорд онлайна

Разработчики онлайн-экшена «Мир танков» подвели итоги активности игроков в период новогодних праздников. Игре удалось побить несколько рекордов.

Пиковый онлайн в праздничные дни превысил отметку в 450 тыс. человек. Это на 50 тыс. больше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в декабре 2025 года. Авторы отмечают, что общая аудитория онлайн-экшена выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за время зимних каникул геймеры провели 310 млн боёв. В студии подчеркнули, что подобные показатели являются отличным результатом для игры, которой уже исполнилось 15 лет.

На время новогодних праздников в «Мире танков» прошёл большой праздничный ивент «Наш Новый год» с Сергеем Буруновым.