Игровые ноутбуки ASUS TUF Gaming A14 получили процессоры AMD Ryzen AI

На состоявшейся выставке CES 2026 компания ASUS представила два новых 14-дюймовых игровых ноутбука из линейки TUF Gaming – TUF Gaming A14 FA401GM и TUF Gaming A14 FA401EA.

Новинки получили компактный и лёгкий корпус и ориентированы на обеспечение высокой производительности в играх и задачах, связанных с искусственным интеллектом.

Особенности

Оба устройства оснащены 14-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц и соотношением сторон 16:10. Поддерживается 100% охват цветового пространства sRGB, яркость 400 нит и время отклика всего 3 мс при активации технологии Overdrive. Совместимость с NVIDIA G-SYNC реализована в модели FA401GM, тогда как FA401EA поддерживает технологию AMD FreeSync.

Несмотря на компактные габариты, ноутбуки обеспечивают стабильную работу системы охлаждения. Модель FA401GM способна выдавать до 115 Вт мощности для видеокарты, а FA401EA достигает 95 Вт TDP в режиме ручной настройки. Система охлаждения использует новые вентиляторы с 97 лопастями, а также микроскопические отверстия на клавиатурной панели, что способствует более эффективному движению воздуха и снижает риск перегрева корпуса.

Оба устройства оснащены четырёхканальной памятью LPDDR5X – до 32 ГБ с частотой 7500 МГц у модели FA401GM и до 64 ГБ с частотой 8000 МГц у FA401EA. Для хранения данных предусмотрены два слота M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 и максимальной суммарной ёмкостью до 4 ТБ. Набор интерфейсов включает USB4 с поддержкой передачи видео по DisplayPort и зарядки, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.1, слот для карт microSD UHS-II, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и аккумулятор ёмкостью 73 Вт·ч.

TUF Gaming A14 FA401GM

Модель TUF Gaming A14 FA401GM оснащена процессором AMD Ryzen AI 9 465 с 10 ядрами и 20 потоками, а также встроенным нейронным процессором (NPU), обеспечивающим до 50 TOPS производительности в задачах искусственного интеллекта. За графику отвечает видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков, рассчитанная на мощность до 115 Вт при активации динамического разгона в ручном режиме.

Такая конфигурация ориентирована на высокую производительность в современных AAA-играх, киберспортивных дисциплинах и сложных сценариях многозадачности, например при одновременной работе с потоковым видео и фоновыми приложениями. Поддержка технологий DLSS нового поколения, включая DLSS 4, реализована за счёт тензорных ядер пятого поколения, что обеспечивает многокадровую генерацию, более точную реконструкцию освещения и вывод изображения в сверхвысоком разрешении, повышая частоту кадров, снижая задержки и улучшая визуальное качество. Вес ноутбука составляет 1,46 кг.

TUF Gaming A14 FA401EA

TUF Gaming A14 FA401EA стал первым ноутбуком серии TUF Gaming, оснащённым процессором AMD Ryzen AI Max+ 392. Он сочетает 12 ядер CPU, графическое ядро Radeon 8060S с 40 вычислительными модулями и нейронный процессор, обеспечивающий до 50 TOPS в задачах ИИ. Благодаря чиплетной архитектуре центральный и графический процессоры могут совместно использовать единый пул памяти, что повышает эффективность при игровых нагрузках, работе в нескольких приложениях и выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом. Вес модели составляет 1,48 кг.

Сроки выхода и цена

Дата начала продаж и стоимость линейки TUF Gaming компания ASUS пока не раскрыла.