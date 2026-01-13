Valve дарит успешным разработчикам игр в Steam премиальный шоколад

Компания Valve на протяжении нескольких лет практикует неформальный способ поощрения разработчиков, чьи проекты достигают определенных финансовых показателей. Компания рассылает коробки с премиальным шоколадом, о чем на YouTube-канале How To Market A Game рассказал маркетинговый консультант Крис Зуковски.

По данным, собранным на основе общения с разработчиками, минимальный порог для получения подарка составляет около $800 тыс. годовой выручки. В этом случае Valve направляет студии коробку шоколада стоимостью примерно $150. При достижении дохода в $2 млн и выше разработчики получают более дорогой набор — ориентировочно за $250, в том числе от кондитерского бренда Fran's Chocolates.

История вокруг chocolate tier стала особенно заметной благодаря студии Aggro Crab, которая делит офис в Сиэтле с командой Mega Crit — авторами Slay the Spire. Сооснователь Aggro Crab Ник Каман иронично отмечал в интервью изданию Game File, что их соседи ежегодно получали коробки шоколада, тогда как его команда — нет.

В 2024 году разработчики Aggro Crab рассчитывали, что их игра Another Crab's Treasure преодолела необходимый финансовый порог, однако подарок так и не поступил. После обращения в Valve компания принесла извинения за ситуацию. В 2025 году положение изменилось: совместный проект Peak, разработанный вместе с Landfall Games, разошелся тиражом более 11 млн копий, и на этот раз коробка с шоколадом была доставлена.

