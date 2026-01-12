Как добывать еду и получать калории в StarRupture: гайд

Обучение в StarRupture подробно знакомит игрока с механиками строительства фабрики, но почему-то совсем не объясняет, как работает голод, степень обезвоживания и другие механики выживания. Для того, чтобы утолять голод, игроку нужно потреблять калории. Портал PC Gamer рассказал, как лучше всего добывать ед.

Лучший способ добывать еду и поддерживать калории в начале игры — собирать полифрукты; плоды оранжевого кустарника, который в достатке растет на травянистых склонах. Его можно найти в том числе вокруг пруда рядом со стартовым спауном, причем там фрукты появляются регулярно. Поэтому первые часы в начале новой игры можно выживать исключительно на полифруктах. Один фрукт дает игроку 11 калорий.

Но есть и более выгодный метод. На станции для крафтинга из полифруктов можно создавать более питательные продукты. Первый — калорийная жидкость, которая дает 20 калорий и лечит 30 здоровья; для нее также нужны звездные слезы — их можно найти на скалистой местности, вроде холмов на востоке и западе от стартовой локации.

А второй продукт — калорийный гель, изготавливаемый из полифруктов и личинок. Он восполняет аж 65 калорий. Личинки можно собирать на золотых деревьях прямо к востоку от стартовой локации, рядом с маяком на границе биомов.