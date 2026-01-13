Авторы Stellar Blade получили новогодние подарки на 312 тысяч рублей

Около 300 сотрудников южнокорейской студии Shift Up, известной по игре Stellar Blade, получили денежные премии и продукцию Apple в качестве бонусов за вклад в развитие проектов. Об этом сообщает SEDaily.

© Газета.Ru

Так, каждому сотруднику были вручены наушники Apple AirPods Max, часы Apple Watch, а также денежная выплата в размере 5 млн вон (около 272,7 тыс. руб.). Совокупная стоимость пакета превысила $4 тыс. (около 312,9 тыс. руб.) на человека, что выделяет Shift Up на фоне большинства игровых компаний региона.

Студия регулярно использует нематериальные и финансовые стимулы для укрепления лояльности команды. В 2023 году сотрудники получили iPhone 14, в 2024-м — по 10 млн вон (около 545,5 тыс. руб.). В январе 2025 года компания вручила персоналу консоли PlayStation 5 Pro и дополнительные бонусы, а летом того же года — Nintendo Switch 2, приурочив подарки к продаже 3 млн копий Stellar Blade.

В настоящее время Shift Up ведет разработку продолжения Stellar Blade. По предварительным данным, сиквел может выйти одновременно на нескольких платформах, тогда как оригинальная часть была изначально доступна только на PlayStation 5.

Ранее были раскрыты характеристики портативной PlayStation 6.