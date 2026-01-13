Над чем Valve стоит поработать, чтобы сделать Steam лучше в 2026-м?

Steam продолжает доминировать на рынке ПК-гейминга — 72% разработчиков считают, что магазин держит функциональную монополию на рынке. Но отсутствие реальных конкурентов не значит, что Valve не стоит ни к чему стремиться. Портал PC Gamer рассказал, над чем Steam стоит поработать в 2026 году.

© Steam

Более детальные параметры пользовательских отзывов

На данный момент обзоры от игроков в Steam делятся лишь на две бинарные категории — палец вверх или вниз. При этом многие игры можно было бы посоветовать другим пользователям, предупредив о каких-либо серьезных недостатках, и наоборот — отговорить от покупки плохих игр с хорошими качествами. Не говоря уже о релизах, которые не производят вообще никакого впечатления.

Пятизвездочная система рейтингов или опциональные оценки для специфических атрибутов, вроде графики, механик и доступности, были бы очень полезными для потребителей. О чем-то подобном просят многие пользователи и разработчики. Также было бы здорово видеть характеристики системы игрока, оставившего отзыв — опционально, конечно же. Данная информация помогла бы оценить производительность и оптимизацию игр.

Обновление страниц игр в магазине

Парадоксально, в Steam до сих пор нет трекера цен в духе SteamDB, который позволил бы отслеживать колебания цены на конкретную игру в течение определенного времени. Такая информация полезна для потребителей: большинство игроков стремятся сэкономить, и трекер позволил бы делать это проще.

Еще одну полезную фишку Steam может позаимствовать у приложения Xbox для ПК — интеграция HowLongToBeat. По сути, она задействует статистику сайта, предоставленную пользователями, чтобы сказать, сколько времени потребуется на прохождение игры. Причем данные варьируются в зависимости от того, нацелен игрок на 100% прохождение или нет.

Новая секция в библиотеке

Трекеры для чтения книг могут многому научиться у Steam, но Steam, в свою очередь, может кое-что подсмотреть у того же Goodreads. Маленькая секция, показывающая, какие игры на данный момент находятся в процессе прохождения, была бы очень удобна, заодно с индикатором прогресса. Многие игроки предпочитают проходить несколько игр одновременно, и подобная функция помогла бы организовать «рабочее пространство» в библиотеке.

Категоризация достижений

Достижения в Steam номинально справляются со своей задачей, но им не хватает quality-of-life. Хотя приложение показывает, например, процент полученных достижений, ачивки из базовой игры и дополнений обычно перемешаны в одну кучу, из-за чего добиться 100% иногда невозможно. Например, если вы захотите сегодня выбить 100% достижений в The Witcher 3, то для этого нужно выполнить ачивки не только из базовой игры, но и из обоих дополнений. PlayStation почему-то смогла создать подсекции для дополнений, вышедших после релиза оригинальной игры — нет причин, почему Steam не может сделать так же.

Улучшенная мастерская

Хотя мастерская модов Steam делает установку модификаций простой и удобной, ей тоже есть, куда развиваться. По функциональности она по-прежнему уступает самостоятельным менеджерам модов, не говоря уже о том, что мастерская интегрирована далеко не в каждую игру. В 2026-м было бы неплохо увидеть поддержку и более старых игр — например, Fallout: New Vegas, которая нуждается в установке целого пакета модов.

Настройки списка желаемого

В Steam уже много лет существует вишлист, вот только инструментов для управления этим вишлистом мало. Одной сортировки по параметрам недостаточно, чтобы сделать его удобным. Почему бы не обустроить список желаемого по принципу самой библиотеки? Давно пора добавить возможность разделять игры в вишлисте по категориям, или даже составлять отдельные списки желаемого по жанрам или другим критериям. Например, один список для игр, которые реально хочется купить, а другой — для потенциально интересных, на распродажах.

Оптимизация SteamOS

SteamOS стала значительно лучше за пару лет обновлений и получила поддержку тысяч новых игр, однако прогресс в плане железа и драйверов продвигается медленнее. Пока что операционная система работает только на Steam Deck и Legion Go; ROG Ally и «другие портативные устройства на базе чипов AMD» находятся на стадии бета-тестирования. Но в 2026-м состоится релиз Steam Machine, и на этом фоне портирование SteamOS для обычных ПК было бы отличной новостью. Поддержка GPU Nvidia и CPU Intel, гладкий процесс установки.

Пока что ПК-геймерам, которые хотят перейти с Windows на что-то другое, приходится устанавливать Bazzite вместо SteamOS. Но многим людям страшнее переходить на какой-то коллективный дистрибутив Linux, чем на систему, разработанную и поддерживаемую Valve.