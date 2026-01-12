Геймдизайнер Американ Макги объявил, что начал работу над новой игрой.

Разработчик наиболее известен по American McGee's Alice (2000) и Alice: Madness Returns (2011), созданным по мотивам сказок английского писателя Льюиса Кэрролла.

Права на эти игры остались у издательства Electronic Arts, поэтому новая работа девелопера планируется не как прямой триквел, а в качестве духовного наследника.

Действующими лицами выступят персонажи бренда Plushie Dreadfuls, принадлежащего Макги, - это плюшевые игрушки, созданные для эмоциональной поддержки, которые также вдохновлены Чеширским Котом, Червонной Королевой и другими героями "Страны чудес" из бумажного первоисточника.

Сроки разработки и целевые платформы не обозначены, на данный момент геймдизайнер занимается сценарием.

Начинал свою карьеру Макги в 1990-х в id Software в должности дизайнера уровней и музыкального менеджера Doom и Quake.