Авторы ARC Raiders начали активно банить читеров

Проблема наплыва читеров стоит в ARC Raiders уже давно, однако какие-то действия авторы начали предпринимать только сейчас. По словам разработчиков, они уже приступили к борьбе против нечестных геймеров.

Блокировки выдают за использование читов вроде аимбота и возможности видеть сквозь стены. Наиболее распространённое наказание сейчас — бан на 30 дней, который потом снимается. В случае, если вас уличат в повторном использовании стороннего софта, меры наказания будут более жёсткими.

ARC Raiders — экстракшен-шутер, цель которого в добыче различной редкости ресурсов для улучшения своего персонажа, снаряжения и прочего. Мешают добыче всего этого арки (местные роботы) и реальные люди.

Релиз игры состоялся 30 октября.