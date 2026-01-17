Профсоюзы в игровой индустрии: почему 2026 год может переломить тренды

2026 год для игровой индустрии начался не с одного, а сразу с двух больших скандалов, связанных с профсоюзами — Rockstar и Ubisoft подвергаются жесткой критике со стороны профессионального сообщества. А предстоящий год в целом может сыграть очень важную роль для объединений в рамках игровой индустрии. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему.

© Steam

Примечательно, что оба крупных скандала, произошедших в конце 2025 и начале 2026, сфокусированы не на США — пожалуй, самом враждебном к профсоюзам крупном регионе индустрии. В Великобритании продолжаются юридические и политические разбирательства по поводу увольнений в Rockstar Games; в октябре студия сократила 31 сотрудника по обвинению в разглашении конфиденциальной информации. Компания продолжает отрицать, что сокращения связаны с формированием профсоюза.

А в Канаде Ubisoft закрыла подразделение Ubisoft Halifax, лишив работы 71 сотрудника. Издатель, опять же, отрицает, что это связано с формированием первого профсоюза в североамериканском отделении Ubisoft — якобы закрытие студии прошло в рамках текущей реструктуризации.

В обоих случаях связанные с сокращенными разработчиками профсоюзы (IWGB в Британии, CWA в Канаде) требуют провести расследование по поводу мотивов для увольнения. IWGB особенно прямо обвиняет Rockstar в подрыве профсоюза. И в обоих же случаях доказать, что издатель нарушил какой-либо закон, будет тяжело, но это не значит, что расследования и трибуналы бессмысленны. У многих компаний есть привычка забывать об инкриминирующих электронных письмах и прочих бумагах, не говоря уже о том, что в подобных организациях с сомнительными взглядами на права сотрудников хватает потенциальных изобличителей.

Но если взглянуть на ситуацию в целом, то, возможно, и не важно, почему именно Ubisoft закрыла канадское подразделение в Галифаксе и какую роль в этом решении сыграло формирование профсоюза. Так или иначе, это создает недвусмысленный прецедент: профессиональное объединение не только не защитило потерявших работу людей, но и, теоретически, ускорило их сокращение. В случае Rockstar профсоюзная опека сотрудников тоже приняла форму затянутого юридического разбирательства уже постфактум. Даже если пострадавшие разработчики выиграют в суде, мало кто захочет оказаться в подобной ситуации.

Ни тот, ни другой инцидент пока не разрешены полностью, но вне зависимости от итогов разбирательств они наверняка подавят инициативы по формированию профсоюзов в других регионах мира. Побочный эффект, ради которого, если смотреть на положение дел цинично, многие компании готовы заплатить неплохие деньги юристам.

Проблема здесь не в самих профсоюзах и не в их юридическом статусе. Проблема в том, что они зачастую создаются в последний момент и очень малыми силами.

После десятков лет пропаганды против профсоюзов и активного их подрыва на каждом уровне, многие сотрудники даже не задумываются об участии в профессиональных объединениях, пока на горизонте не начинают маячить сокращения и реорганизации. Но к тому моменту, как правило, профсоюз уже ничего не может изменить — максимум, что он сможет обеспечить, так это справедливые выплаты сокращенным. Ни одно объединение не способно предотвратить реструктуризацию в проблемной студии, не оправдывающей финансовые ожидания.

К тому же, даже когда маховик формирования профсоюза приходит в действие, обычно охваты таких инициатив получаются очень узкими; они часто затрагивают лишь малую долю сотрудников одной единственной компании. Нередко подобные организации состоят из специфической прослойки разработчиков, как правило тех, чьи позиции наименее надежны, потому что у них меньше всего влияния в переговорах. Попытки объединиться в таких условиях похвальны, но их результаты зачастую обречены: без поддержки более старших сотрудников никто не уделяет большого внимания требованиям подобных союзов.

Получается порочный круг, который нужно разорвать, чтобы разработчики на всех уровнях индустрии ощутили позитивный эффект профсоюзов. К счастью, в последние годы все больше людей начинают понимать важность трудовой организации в игровой индустрии.

Отвратительная работа с харассментом и злоупотреблением полномочиями во многих компаниях вынудила большинство признать, что задача HR-департаментов в таких ситуациях — защищать компании от их сотрудников, а не наоборот. Необсуждаемые приказы вернуться в офисы после пандемии, противоречившие статистике продуктивности, дополнительно повлияли на склонность работников к формированию профсоюзов. А огромная волна сокращений, накрывшая игровую индустрию, подчеркнула, что сотрудники студий в странах с сильными правовыми нормами в пользу работников, пережили кризис куда легче.

Последний момент особенно важен, поскольку он подмечает ключевую ценность организации труда — сотрудники студий становятся акционерами своих компаний, тем самым создавая противовес решениям топ-менеджмента. Профсоюз не сможет предотвратить увольнения и реструктуризацию, если в индустрии царит плохой климат, но его существование может затормозить инфляцию спекулятивных пузырей и гарантировать, что эти пузыри лопнут с минимальными последствиями.