Call of Duty может в скором времени получить версию для консолей Nintendo

Датамайнеры нашли в последнем апдейте лаунчера Call of Duty HQ упоминание Nintendo в списке платформ.

Данные могут указывать, что компания Activision готовит свой продукт к скорому запуску на консолях Switch.

О таких планах разработчики заявляли еще в 2023 году.

При этом неизвестно, какая именно часть выбрана для портирования - речь может идти как о бесплатной Warzone, так и вышедшей в ноябре прошлого года Black Ops 7.

Последний раз серия милитари-шутеров заглядывала на Nintendo более 10 лет назад. В 2013-м на Wii U выходила Call of Duty: Ghosts.