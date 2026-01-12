Раскрыты характеристики портативной PlayStation 6

Sony ведет разработку сразу двух игровых систем следующего поколения — стационарной консоли PlayStation 6 и ее портативной версии с пониженным энергопотреблением. Об этом сообщает портал GameGPU со ссылкой на инсайдера Kepler_L2.

© Газета.Ru

Внутри компании портативная модель фигурирует под рабочим названием PS6 Canis и ориентирована прежде всего на энергоэффективность, а не на максимальную производительность. По предварительным данным, архитектура чипа Canis позволяет демонстрировать при теплопакете около 15 Вт уровень производительности, сопоставимый с мобильными процессорами Intel Panther Lake, работающими при 30 Вт.

В игровых сценариях портативная система, как утверждают источники, может приблизиться по возможностям к мобильной NVIDIA GeForce RTX 3050. Это должно обеспечить запуск проектов уровня PS5 в экономичном режиме — со стабильной частотой кадров и приемлемым качеством изображения.

Текущие решения AMD, по информации инсайдера, либо уступают по производительности, либо характеризуются избыточным тепловыделением и энергопотреблением для формата портативной консоли. В долгосрочной перспективе Sony рассчитывает на появление специализированного чипа MDSH-Mini на архитектуре RDNA5 с 24 вычислительными блоками, однако его релиз ожидается не ранее 2027 года.

