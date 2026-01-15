Созданы подставки для оживления игрушек с помощью ИИ

На выставке CES 2026 были представлены стартапы HeyMates и Buddyo показали платформы, позволяющие превращать фигурки персонажей в интерактивных собеседников. Об этом сообщает The Verge.

© Газета.Ru

Обе компании используют схожую архитектуру: компактная база с динамиком, микрофоном и светодиодами подключается к фигурке, а мобильное приложение загружает чат-бота с индивидуальным характером и голосом выбранного персонажа. Решение ориентировано не на универсальных ассистентов, а на тематическое общение — от научных дискуссий до развлекательных диалогов.

Так, HeyMates Olli развивает собственную линейку фигурок с RFID-чипами. Установка такой игрушки на «умную» подставку автоматически активирует соответствующий ИИ-профиль. Первая серия включает персонажей, ориентированных на науку, креативность и развлекательное общение.

В перспективе компания планирует лицензированные образы из кино и поп-культуры, а также запуск собственной вселенной персонажей. По словам генерального директора Хай Та, рынок ИИ-игрушек находится на раннем этапе и обладает высоким потенциалом роста. Запуск продукта запланирован на Kickstarter в 2026 году.

В Buddyo выбрали иную стратегию. Компания разработала универсальную ИИ-подставку Pod, совместимую с уже существующими коллекционными фигурками. Система распознает персонажей через чипы, а при их отсутствии — с помощью анализа изображения. На основе полученных данных ИИ формирует биографию, манеру общения и голос персонажа.

Обе платформы опираются на крупные языковые модели: Buddyo комбинирует ChatGPT и Gemini, тогда как HeyMates использует собственную операционную среду BuddyOS.

Ранее главе Apple Тиму Куку подарили лабубу с iPhone.