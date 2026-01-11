Steam побил рекорд одновременного онлайна

На платформе Steam зафиксировали новый исторический максимум по числу одновременных пользователей. Об этом сообщает портал DTF.

© Steam

Так, 11 января онлайн сервиса превысил 42 млн человек, что стало рекордным показателем за все время его существования.

Согласно данным SteamDB, пиковое значение составило 42 042 778 пользователей. При этом около 13,3 млн из них находились непосредственно в играх, а остальные использовали клиент для других функций, включая магазин и социальные сервисы.

Предыдущий рекорд был установлен 5 января — тогда число одновременных пользователей достигло 41,8 млн. Для сравнения, в январе 2025 года пиковый онлайн Steam составлял 39,3 млн человек, что указывает на продолжающийся рост аудитории платформы.

Steam — это онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Также Steam выполняет роль социальной сети для игроков, форума и прочих площадок. Сервис заработал 12 сентября 2003, а первой игрой стала Counter-Strike 1.6.