Геймеры оценили новый эксклюзив PlayStation всего на 2 балла из 5

Экшен-хоррор Code Violet, разработанный студией TeamKill Media, столкнулся с резкой критикой со стороны игроков и профильных СМИ вскоре после релиза. Об этом сообщает DTF.

Вышедшая 9 января эксклюзивно для PlayStation 5 игра Code Violet получила низкие оценки: средний рейтинг на Metacritic составил 40 баллов из 100, а пользовательская оценка в PS Store — 2,93 из 5.

Действие Code Violet разворачивается в XXV веке, где человечество, утратившее Землю, пытается выжить за счет колонии Aion, похищающей женщин из прошлого. Главная героиня, Вайолет Синклер, оказывается в биоинженерном комплексе и вынуждена бороться за выживание в окружении динозавров, параллельно раскрывая тайны колонии.

Критики сходятся во мнении, что амбициозная концепция не была реализована на практике. Обозреватели отмечают слабый и запутанный сюжет, фрустрирующий геймплей, технические проблемы и неуместную сексуализацию главной героини. Издание COGconnected обратило внимание на обилие багов, в Game8 раскритиковали стрельбу и художественное оформление, а Noisy Pixel в своем обзоре рекомендовало игрокам оформить возврат средств.

Журналисты Push Square подчеркнули, что проблемы с боевой системой, исследованием мира и стабильностью делают игру трудной для прохождения. В IGN же отметили, что проект не оправдал ожиданий поклонников Dino Crisis и не соответствует заявленной цене в $50.

Code Violet — экшен-хоррор от третьего лица, разработанный студией TeamKill Media. Заявлен как духовный наследник серии Dino Crisis.

