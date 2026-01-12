Фанаты Counter-Strike 2 вновь признаны самыми токсичными

Киберспортивный журналист и аналитик Ричард Льюис опубликовал итоги ежегодной антипремии Gonzo Awards, отметив наиболее проблемные явления в индустрии. В категории «Самое токсичное сообщество» второй год подряд победу одержала аудитория Counter-Strike 2.

© Steam

В развернутом комментарии Льюис подверг резкой критике поведение игроков, указав, что значительная часть сообщества демонстрирует высокий уровень агрессии. По его словам, многие фанаты получают больше удовольствия от публичных жалоб и критики разработчиков, чем от самого игрового процесса.

Журналист отметил, что игроки CS нередко ожидают от Counter-Strike 2 полного воспроизведения механик и ощущений финальных версий CS:GO, параллельно требуя регулярных обновлений и нового контента. Любые отклонения от этих ожиданий быстро интерпретируются как «заброшенность» проекта.

Отдельное внимание Льюис уделил проблемам внутри матчей. Среди них — ранние сдачи после неудачных раундов, постоянные обвинения соперников в использовании читов и отказ от командного взаимодействия. В совокупности, по мнению эксперта, это формирует токсичную среду, которая делает матчмейкинг малопривлекательным для игроков, настроенных на соревновательную и конструктивную игру.

