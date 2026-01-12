Speclizer представил мультиплеерный мод для The Last of Us 2

Моддер Speclizer приступил к разработке мультиплеерного режима игры The Last of Us Part II и опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) демонстрацию прототипа.

В демонстрации показано взаимодействие двух персонажей Элли в городской среде. При этом корректная анимация и физика пока работают нестабильно — в отдельных сценах героини зависают в воздухе.

По словам Speclizer, текущая версия является лишь первым техническим тестом. Модификация находится на начальной стадии разработки, содержит значительное количество ошибок и обладает ограниченным набором реализованных механик.

С выходом ПК-версий многие консольные игры получают улучшения и доработки благодаря сообществу энтузиастов.

The Last of Us — это сюжетная приключенческая игра студии Naughty Dog, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире. Проект сочетает элементы экшена и выживания с сильным драматическим повествованием и фокусом на отношениях между персонажами.

Серия получила широкое признание за проработанный сюжет, атмосферу и высокий уровень постановки, став одной из самых значимых франшиз в игровой индустрии. Франшиза представлена двумя частями игр и сериалом. Также в разработке был мультиплеерный спин-офф, который по итогу был отменен.

