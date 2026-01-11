Игру DOOM запустили на мультиварке

Классическая видеоигра DOOM получила очередную необычную платформу для запуска — на этот раз ею стала бытовая техника. Энтузиаст запустил игру на мультиварке Krups Cook4Me, сообщает iXBT.

Технические характеристики Cook4Me оказались достаточными для запуска культового шутера. Устройство оснащено сравнительно крупным сенсорным дисплеем, 128 МБ встроенной и оперативной памяти, Wi-Fi-модулем ESP32 и микропроцессором Renesas R7S721031VZ.

Доступ к основному процессору был получен через интерфейс SWD. Подключив программатор к сервисным контактам, энтузиаст скопировал содержимое встроенной памяти и на его основе собрал модифицированную прошивку, позволившую запустить DOOM.

С практической точки зрения игровой процесс остается скорее демонстрационным: из-за нестандартного расположения сенсорных элементов управления играть на скороварке неудобно. Кроме того, чтобы воспользоваться мультиваркой по назначению, нужно пройти один уровень.

Энтузиасты часто запускают DOOM на нетипичных устройствах и в приложениях. Например, в Microsoft Excel, поисковике Google, на калькуляторах и даже тестах на беременность, что сделало игру своеобразным «эталоном» для проверки возможностей программной среды.