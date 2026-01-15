Представлен Acer Vero HL1820 – игровой 4K-проектор с частотой до 240 Гц

На выставке CES 2026 компания Acer анонсировала новый проектор Vero HL1820. Новинка отличается экологичным дизайном, высокой точностью цветопередачи (106% BT.2020) и впечатляющим коэффициентом контрастности.

Особенности

Проектор Acer Vero HL1820 использует 0,65-дюймовую DMD-матрицу и RGB-лазерный источник света. Устройство обеспечивает нативное разрешение 4K UHD (3840×2160 пикселей). Система формирует изображение с помощью отдельных красных, зелёных и синих лазерных диодов. Заявлена поддержка 106% охвата цветового пространства BT.2020, а также динамический коэффициент контрастности до 3 500 000:1.

Для геймеров проектор поддерживает вывод изображения в разрешении 1080p с частотой обновления до 240 Гц. Acer заявляет, что задержка ввода может составлять всего 4,2 мс. Ресурс лазерного источника света достигает 20 000 часов в стандартном режиме и до 30 000 часов в режиме ECO.

Кроме того, Acer Vero HL1820 оснащён встроенным динамиком мощностью 15 Вт. В части подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2, порты USB-A для питания внешних устройств, аудиовыход, 12-вольтовый триггер постоянного тока и интерфейс RS-232 для системного управления.

Проектор оснащён объективом с 1,6-кратным оптическим зумом, поддерживает вертикальную и горизонтальную коррекцию трапецеидальных искажений в диапазоне ±30°, а также регулировку изображения по четырём углам. Реализована поддержка 360-градусной проекции, позволяющая устанавливать устройство в различных положениях.

Коэффициент проекции варьируется от 1,4 до 2,24, что позволяет формировать изображение диагональю 60 дюймов с расстояния около 1,86 м. По заявлению производителя, корпус проектора на 50% изготовлен из переработанных материалов. Также заявлена защита от воды и пыли по стандарту IPX6.

Сроки выхода и цена

Продажи Acer Vero HL1820 в регионе EMEA стартуют в марте текущего года. Стоимость новинки составляет 1499 евро.