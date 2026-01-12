Мэддисон рассказал про блокировку Twitch в России

Известный стример Илья Maddyson Давыдов сообщил, что в индустрии активно обсуждается возможная блокировка платформы для прямых трансляций Twitch в России.

По мнению Мэддисона, запрет сайта может произойти уже в марте:

Сейчас очень сильно обсуждается в инсайдерских кругах, скажем так, то, что всё-таки Twitch будут блокировать в этом году в марте. Почему-то ходят слухи. Об этом говорят, в общем, сами, кто в маркетинге работает, кто с букмекерами работает. Раньше была какая-то «тряска» [по этому поводу], но сейчас прямо все в такой уверенности, что заблокируют.

Блокировку Twitch неоднократно обсуждали с 2022 года. В конце декабря в России вынесли очередной штраф в адрес площадки — 6 млн рублей.