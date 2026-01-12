Intel выпустит специальные процессоры Core G3 для портативных консолей

Intel готовит новую линейку процессоров Core G3, предназначенную специально для игровых портативных устройств, пишут СМИ. Официальное название серии пока не объявлено, но Intel подтвердила, что работает над отдельными чипами именно для этого рынка.

Поддержку проекту уже выразили такие крупные игроки, как Acer, MSI, GPD, ONEXPLAYER и Microsoft. Ждём полноценную портативную Xbox?

По имеющейся у СМИ информации, в серию войдут два процессора: Core G3 и более мощный Core G3 Extreme. Оба получат одинаковую структуру с 14 вычислительными ядрами. Основное различие между моделями — в графике.

Core G3 Extreme будет оснащён более производительной встроенной графикой с 12 графическими ядрами, а обычный Core G3 — версией с 10 ядрами. Максимальная частота процессоров составит около 4,6−4,7 ГГц, что немногим ниже, чем у флагманских мобильных чипов Intel.

Intel пока не раскрыла ни точную дату анонса, ни сроки выхода устройств на рынок.