Acer отложила релиз портативных игровых ПК Nitro Blaze из-за тарифов США

Компания Acer официально подтвердила отсрочку выпуска портативных игровых ПК Nitro Blaze на неопределенный срок. Виной этому стали новые пошлины на импорт в США, введенных президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает издание VideoCardz. По словам представителей Acer, новые тарифы вынудили компанию сосредоточиться на основной продукции и пересмотреть производственные цепочки.

© Газета.Ru

Впервые Nitro Blaze были представлены на CES 2025. Однако в 2026 году вендор приехал на выставку без этой новинки. Как пояснила Лиза Эмард из Acer, анонс устройств состоялся незадолго до введения тарифных ограничений, что заставило компанию сконцентрироваться на ноутбуках и искать производственные возможности за пределами Китая.

«В настоящее время у нас нет планов по их выпуску в ближайшее время», — заявила она.

Аналогичная ситуация сложилась у компании Zotac, которая не предоставила деталей по запуску своей портативной консоли Zone Pro, также отсутствовавшей на CES 2026.

Первоначально Acer планировала начать продажи Nitro Blaze 8 и Nitro Blaze 11 во втором квартале 2025 года по цене от $999 (примерно 79 000 рублей по курсу на 9 января 2026 года, – «Газета.Ru»). Zotac, в свою очередь, ориентировалась на октябрь 2025 года. Однако ни одна из компаний так и не реализовала эти планы, и новые сроки запуска устройств остаются неопределенными.

