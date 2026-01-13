Sony представила новые DualSense и панели PS5

Sony анонсировала новую серию аксессуаров для PS5 под названием Hyperpop Collection. В коллекцию вошли беспроводные контроллеры DualSense и сменные панели для консоли PS5, выполненные в ярком визуальном стиле, варьирующемся от глянцевых чёрных оттенков до насыщенных неоновых цветов.

© MobiDevices

Коллекция Hyperpop включает три варианта дизайна: Techno Red, Remix Green и Rhythm Blue. Контроллер DualSense получил цельную градиентную цветовую поверхность с глянцевым покрытием как на лицевой, так и на тыльной стороне.

Панели для консоли PS5 выполнены в аналогичном стиле, с эффектом блеска и лёгкой полупрозрачностью.

Коллекция Hyperpop поступит в продажу с 12 марта 2026 года. Предзаказы откроются 16 января на сайте direct.playstation.com (в странах, где он доступен), а также у участвующих розничных продавцов. Дата релиза и доступность аксессуаров могут отличаться в зависимости от региона.

Цены в США:

Беспроводной контроллер Hyperpop DualSense – $85;Панели для консоли PS5 Hyperpop – $75.