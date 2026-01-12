Ayaneo начала продажи бюджетного мини-ПК AM03 с Intel Core i9

Ayaneo выпустила в продажу мини-ПК AM03 после нескольких месяцев анонсов и тизеров. В отличие от предыдущих устройств Ayaneo, которые делали ставку на ретро, AM03 выглядит «более современно».

© Ferra.ru

В основе AM03 лежит четырехлетний процессор Intel Core i9−12900H, которого для мощных игр не хватит, но в сборке за $ 399 — выбор хороший. Мини-ПК оснащён достаточным набором разъёмов: есть HDMI, DisplayPort и два сетевых порта.

© Ayaneo

Базовая версия Ayaneo AM03 стоит $399 и продаётся без оперативной памяти и накопителя. Версия с 16 ГБ памяти и SSD на 512 ГБ обойдётся в $499. Подробную информацию можно найти на официальном сайте компании.