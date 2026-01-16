Вышел сюжетный трейлер игры Romeo is a Dead Man

Студия Grasshopper Manufacture опубликовала вступительный ролик грядущей игры Romeo is a Dead Man.

В трейлере аудиторию знакомят с сюжетной завязкой.

В ироничном формате геймерам рассказывают, что главный герой Ромео Старгейзер - помощник шерифа в тихом городке - находит на дороге девушку по имени Джульетта, потерявшую память, и влюбляется в нее с первого взгляда.

Но обстоятельства мешают идиллии, и история делает резкий разворот в сторону научной фантастики с путешествиями в различных измерениях через пространственные разломы.

Команду разработчиков возглавляет геймдизайнер Гоити Суда, работы которого в комьюнити часто сравнивают с артхаусом в кинематографе, а в этот раз известный японский девелопер, судя по всему, замахнулся на драматургию буквально шекспировского размаха.

Релиз запланирован на 11 февраля 2026 года на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5.