Названа дата релиза Carmageddon: Rogue Shift

Грядущая игра Carmageddon: Rogue Shift обзавелась датой выхода.

В блоге PlayStation сообщается, что гонка с роуглайт-элементами доберется до релиза на PS5 и ПК в начале следующего месяца - 6 февраля.

Разработчики на старте обещают 15 транспортных средств, 13 видов оружия и более 80 перков, влияющих на геймплей.

Свою работу авторы из итальянской студии 34BigThings называют "переосмыслением легендарного наследия, где ошибки - непростительная роскошь".

Серия Carmageddon - одна из старейших в жанре. Первая часть вышла в 1997 году, заложила основы направления аркадных гонок на выживание и получила несколько прямых сиквелов.