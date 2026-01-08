После утечки кода генератора кадров FSR 4 в AMD задумались сделать его открытым

AMD дала понять, что в будущем может официально открыть исходный код своей технологии масштабирования изображения и генерации кадров FSR 4. Об этом рассказал глава направления графических технологий и программного обеспечения AMD Андрей Здравкович.

Поводом для таких разговоров, как пишут СМИ, стала «случайная публикация кода FSR 4» в августе прошлого года. Тогда файлы ненадолго появились в открытом доступе на GitHub в составе набора инструментов FidelityFX. AMD быстро удалила репозиторий, но многие успели сохранить данные, включая ключевые элементы технологии.

Во время сессии вопросов и ответов Здравкович подтвердил, что компания «рассматривает возможность» открыть библиотеку FSR 4, но при этом «сохранить закрытыми самые важные внутренние части». По его словам, это нужно, чтобы конкуренты не получили к ним прямой доступ. Он также отметил, что открытость — это долгосрочная цель AMD.