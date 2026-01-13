Snapdragon X2 Elite Extreme выдает уровень Apple M4 Max и топовых CPU AMD и Intel

Чипы серии Snapdragon X2 Elite обеспечивают производительности CPU на 31% при сопоставимом уровне энергоэффективности либо сокращение энергопотребления на 43% при сохранении прежней производительности по сравнению с прошлогодним Snapdragon X Elite. Хотя эти показатели являются официальными оценками производителя, уже появились первые практические результаты.

Ютубер Алекс Зискинд получил возможность посетить завод Qualcomm и провести тестирование на образцах Compute Reference Design (CRD). Это позволило получить ранние результаты в бенчмарке Geekbench для процессоров X2 Elite и X2 Elite Extreme. В ходе тестов были проверены X2 Elite в конфигурациях с 12 и 18 ядрами, а также X2 Elite Extreme с 18 вычислительными ядрами.

Версия Snapdragon X2 Elite с 12 ядрами (модель X2E-80-100), оснащённая 32 ГБ оперативной памяти и накопителем объёмом 1 ТБ, набрала 3850 баллов в одноядерном тесте и 16 171 балл в многопоточном режиме Geekbench. Для сравнения, 10-ядерный MacBook Air с процессором Apple M4 демонстрирует около 3839 баллов в одноядерном и 14 861 балл в многоядерном тестах.

Процессор Snapdragon X2 Elite (модель X2E-88-100) показал 3838 баллов в однопоточном тесте и 20 320 очков в многопоточном режиме, что сопоставимо с уровнем чипов Apple M4 Pro. Наиболее высокие результаты продемонстрировал Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100): 4072 балла в одноядерном режиме и 23 611 – в многопоточном, что близко к показателям Apple M4 Max. По словам Зискинда, Snapdragon X2 Elite Extreme незначительно опережает M4 Max в однопоточных задачах (Apple – около 3913 баллов), однако в многопоточных сценариях чип Apple по-прежнему лидирует, набирая примерно 25 669 очков.

Несмотря на то что синтетические бенчмарки дают лишь частичное представление о реальной производительности, уже сейчас очевидно, что Windows на ARM перестала быть экспериментальной платформой. Совместимость программного обеспечения заметно выросла, производительность продолжает быстро увеличиваться, а с выходом Snapdragon X2 Qualcomm чётко заявляет о своих амбициях в сегменте процессоров для персональных компьютеров.