Sony представила новые аксессуары для PlayStation 5

Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 под названием Hyperpop, которая включает неоновые кейсы для консоли и беспроводные контроллеры DualSense в неоновых цветах. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что при разработке коллекции дизайнеры Sony ориентировались на визуальные решения, популярные среди геймеров при оформлении игровых пространств. По словам дизайнера по цветам, материалам и отделке Sony Лео Кардозо, выбранная палитра призвана стать выразительным акцентом в интерьере и органично сочетаться с RGB-подсветкой современной игровой техники.

Продажи аксессуаров Hyperpop стартуют 12 марта, а предварительные заказы откроются 16 января. Новинки будут доступны в официальном магазине PlayStation Direct, а также у партнерских ритейлеров. Тираж чехлов для консоли будет ограничен: их стоимость составит $75 (около 5,8 тыс. руб.). Цена беспроводных контроллеров DualSense в неоновых цветах установлена на уровне $85 (около 6,6 тыс. руб.).

В Sony отдельно уточняют, что аксессуары совместимы только со стандартной версией PlayStation 5 (Slim), владельцы PS5 Pro использовать новые кейсы не смогут.