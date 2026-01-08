Sony представила неоновые кейсы PS5 и геймпады DualSense Hyperpop

Газета.Ru

Sony представила коллекцию аксессуаров для PlayStation 5 под названием Hyperpop, которая включает неоновые кейсы для консоли и беспроводные контроллеры DualSense в неоновых цветах. Об этом сообщает The Verge.

Sony представила новые аксессуары для PlayStation 5
© Газета.Ru

Отмечается, что при разработке коллекции дизайнеры Sony ориентировались на визуальные решения, популярные среди геймеров при оформлении игровых пространств. По словам дизайнера по цветам, материалам и отделке Sony Лео Кардозо, выбранная палитра призвана стать выразительным акцентом в интерьере и органично сочетаться с RGB-подсветкой современной игровой техники.

Продажи аксессуаров Hyperpop стартуют 12 марта, а предварительные заказы откроются 16 января. Новинки будут доступны в официальном магазине PlayStation Direct, а также у партнерских ритейлеров. Тираж чехлов для консоли будет ограничен: их стоимость составит $75 (около 5,8 тыс. руб.). Цена беспроводных контроллеров DualSense в неоновых цветах установлена на уровне $85 (около 6,6 тыс. руб.).

В Sony отдельно уточняют, что аксессуары совместимы только со стандартной версией PlayStation 5 (Slim), владельцы PS5 Pro использовать новые кейсы не смогут.