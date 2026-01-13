Rockstar Games по-прежнему находится на этапе формирования контента Grand Theft Auto VI и еще не перешла к полноценной фазе полировки. Об этом в подкасте Button Mash сообщил журналист Bloomberg Джейсон Шрайер со ссылкой на разработчиков.

© Газета.Ru

По его словам, студия продолжает дорабатывать ключевые элементы проекта — механики, миссии и уровни, параллельно принимая решения о том, какие из них войдут в финальную версию игры. Лишь после утверждения основного объема контента разработчики смогут сосредоточиться на «полировке» игры, хотя в крупных проектах корректировки возможны и на этом этапе.

Шрайер допускает релиз GTA VI в конце 2026 года, однако подчеркивает, что Rockstar не станет выпускать игру, пока не будет уверена в ее максимальном качестве. Кроме того, издатель в лице Take-Two Interactive располагает временным резервом для возможного переноса: его финансовый год завершается в марте 2027 года.

Официально релиз Grand Theft Auto VI назначен на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

