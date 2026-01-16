HP представила Omen Max 16 – самый мощный в мире игровой ноутбук

На выставке CES компания HP представила ноутбук HyperX OMEN Max 16, заявив, что это самый мощный в мире 16-дюймовый игровой ноутбук с полностью внутренней системой охлаждения.

По словам производителя, система рассчитана на обеспечение мощности до 300 Вт в конфигурациях на базе процессоров Intel, что достигается за счёт адаптера питания на основе нитрида галлия мощностью 460 Вт. В ходе презентации было чётко подчеркнуто, что это не тонкий и лёгкий высокопроизводительный ноутбук, а мобильная система, разработанная для поддержания высокой производительности при постоянной нагрузке.

Для работы с такой высокой мощностью система охлаждения включает технологию HP Fan Cleaner, предотвращающую скопление пыли за счёт периодического вращения вентиляторов в противоположном направлении.

Дисплей

OMEN Max 16 оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2,5K, частотой обновления до 240 Гц, временем отклика 0,2 мс, яркостью 500 нит в режиме SDR и пиковой яркостью 1100 нит в режиме HDR. Поддерживается 100% охват цветового пространства DCI-P3 и переменная частота обновления.

Также доступны альтернативные конфигурации с OLED- и IPS-экранами, включая IPS-панель с разрешением 3,2K и частотой обновления 240 Гц в некоторых моделях на базе Intel, что позволяет выбрать между максимальной контрастностью и сверхвысоким разрешением.

Производительность и охлаждение

Ноутбук доступен с процессорами Intel Core Ultra 200HX либо AMD Ryzen AI HX. Графическая подсистема может быть представлена видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090. Поддерживается до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, при этом версии с процессорами Intel работают на частоте до 6400 МТ/с, что подчёркивает позиционирование устройства как замены настольного компьютера, а не портативного ноутбука.

Система охлаждения включает крупную испарительную камеру, занимающую около 60% площади материнской платы, а также жидкометаллический термоинтерфейс OMEN Cryo, нанесённый как на процессор, так и на видеокарту.

В технических характеристиках подробно описана обновлённая система OMEN Tempest Cooling Pro с тремя вентиляторами и технологией Fan Cleaner, которая автоматически поддерживает эффективность воздушного потока с течением времени. Вентиляторы периодически меняют направление вращения, предотвращая накопление пыли внутри корпуса.

Прочие характеристики

Отдельного внимания заслуживает первая в истории HP ноутбучная клавиатура с частотой опроса 1000 Гц, полной RGB-подсветкой каждой клавиши, поддержкой NKRO и встроенным цифровым блоком. За звук отвечает технология HyperX Audio Control с поддержкой DTS:X Ultra. Кроме того, устройство оснащено ИК-веб-камерой с разрешением 1080p, поддерживает Windows Hello и обеспечивает качество видео, подходящее для потоковой передачи.

Конфигурации на базе Intel оснащаются двумя портами Thunderbolt 4, а версии на базе AMD – двумя портами USB-C 40 ГБит/с. В обоих случаях предусмотрены HDMI 2.1, Ethernet 2,5 ГБит/с и поддержка Wi-Fi 7. Ёмкость аккумулятора составляет 83 Вт·ч. Заявлена поддержка быстрой зарядки – от 0 до 50% за 30 минут в выключенном состоянии. Вес ноутбука достигает 3 кг.

Сроки выхода и цена

Продажи HyperX OMEN Max 16 в США стартуют в ближайшие месяцы. Стоимость новинки начинается от $1699.