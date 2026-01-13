Четыре модели OLED-мониторов GIGABYTE дебютируют на CES 2026

Ключевой акцент в новинках GIGABYTE сделан на корректной работе с HDR-контентом, где многие OLED-дисплеи традиционно сталкиваются с ограничением APL (среднего уровня яркости): при попытке достичь высоких пиков яркости общая картинка часто становится визуально слишком темной.

GIGABYTE решает эту проблему с помощью фирменной технологии HyperNits, использующей алгоритмическую коррекцию кривой EOTF. За счет более точного перераспределения яркости новые мониторы могут увеличивать ее до 30% без критической потери деталей в светлых участках. Для разных сценариев использования предлагаются два пресета: HyperNits High для максимальной выразительности HDR и HyperNits Medium с примерно 20-процентным приростом яркости, оптимизированный под темные помещения и длительные игровые сессии. В связке с режимами HDR Picture Mode — HDR Movie, HDR Game и HDR Vivid — это позволяет подбирать поведение панели под конкретный тип контента, будь то кинематографическая картинка, динамичный шутер или насыщенное по цветам изображение.

Отдельный вектор развития — интеллектуальная обработка SDR-контента, который по-прежнему доминирует в повседневном использовании. В новых мониторах реализован режим AI Picture Mode, обученный на большом массиве сценариев работы пользователя. Система в реальном времени подстраивает параметры экрана под текущую задачу, изменяя яркость, уровень синего света, контрастность, гамму и дополнительные игровые функции. В рабочем окружении приоритет делается на снижение утомляемости глаз: панель уменьшает яркость и корректирует спектр излучения. При просмотре фильмов упор идет на более глубокий контраст и точную настройку гамма-кривой, чтобы подчеркнуть детали в светах и тенях без «провала» в черный. В играх, особенно жанра FPS, AI Picture Mode активирует технологию AI Black Equalizer, которая выборочно «подсвечивает» темные участки сцены, повышая видимость противников и объектов без общего «засвета» изображения. Важно, что все переключения и корректировки выполняются плавно, так что пользователь воспринимает картинку как стабильно качественную, но при этом адаптированную именно под его текущий сценарий.

Не менее значимым направлением для GIGABYTE остаются тактические игровые функции, традиционно выступающие визитной карточкой бренда. В новых моделях реализована система Tactical Switch 2.0, позволяющая моментально переключаться между различными разрешениями и соотношениями сторон, например 4:3 или 5:4. Это особенно важно для киберспортивных дисциплин, где один формат экрана удобнее для прицеливания, а другой — для общего обзора. Переключение производится одним нажатием и не требует долгой перенастройки меню. Функция Ultra Clear ориентирована на улучшение четкости динамики: она снижает размытие движущихся объектов, делая экшен — будь то соревновательные шутеры или насыщенные видеоролики — визуально более резким и читаемым. В совокупности эти возможности превращают монитор из «пассивного» устройства отображения в активно настроенный под игрока инструмент.

Аппаратная платформа также получила серьезное развитие. На CES 2026 GIGABYTE показывает ультраширокий QD-OLED-монитор MO34WQC36 и 4K QD-OLED-модель MO32U24. Обе новинки оснащены новой пленкой ObsidianShield и сертифицированы по стандарту DisplayHDR True Black 500, что подразумевает глубокий черный цвет, высокий контраст и точную проработку полутонов. ObsidianShield разрабатывалась как комплексное решение, одновременно влияющее и на восприятие черного, и на физическую защиту панели. По заявлению GIGABYTE, она увеличивает воспринимаемую глубину черного примерно на 40%, за счет чего картинка визуально становится более насыщенной и объемной. Дополнительно повышена твердость поверхности: показатель 3H вместо 2H обеспечивает примерно в 2,5 раза лучшую устойчивость к царапинам, что критично для монитора, который активно используется в играх, работе и мультимедиа каждый день.

Модель MO34WQC36 выделяется новой субпиксельной структурой V-stripe, ориентированной на повышение четкости шрифтов и точности рендеринга текста. GIGABYTE заявляет до 64-кратного улучшения отображения текста по сравнению с традиционными решениями, что особенно важно для пользователей, совмещающих гейминг с длительной работой с документами, кодом или аналитическими панелями. Такая гибридная нагрузка давно стала нормой для ПК-энтузиастов, и V-stripe делает ультраширокий игровой монитор менее компромиссным выбором для сценариев «играю и работаю на одном экране».

Третий участник линейки — MO27Q28GR на базе технологии RealBlack Glossy WOLED четвертого поколения. Модель получила сертификацию UL и нацелена на максимально глубокий черный даже в ярко освещенных помещениях, где глянцевые панели и OLED часто сталкиваются с бликами и потерей контрастности. Обновленная WOLED-матрица и оптическое покрытие позволяют сохранить выразительность изображения и читаемость темных сцен днем, без необходимости агрессивно зашторивать комнату. Для пользователей, использующих монитор и как рабочий инструмент, и какцентр домашнего развлечения, это становится важным аргументом в пользу OLED-решений.

Линейку дополняет 27-дюймовый QD-OLED-монитор MO27Q2A, который теперь доступен и в новом белом варианте исполнения MO27Q2A ICE. Такая модификация ориентирована на тех, кто строит светлые рабочие места, стримерские сетапы или дизайнерские рабочие зоны, где эстетика устройства не менее важна, чем его технические характеристики. По сути, GIGABYTE стремится покрыть сразу несколько сегментов — от ультрашироких игровых конфигураций до компактных, визуально легких решений для современных студий и домашних рабочих столов.