Россиянин sh1ro — пятый лучший игрок 2025 года по версии HLTV

24-летний Дмитрий sh1ro Соколов из Team Spirit занял пятое место в топ-20 лучших игроков Counter-Strike 2 по версии HLTV.

Средний рейтинг игрока за прошедший сезон составил 1,20. Вместе с командой он выиграл IEM Cologne 2025, PGL Astana 2025, BLAST Bounty Spring 2025 и BLAST Bounty Fall 2025, а также занял призовые места на многих других турнирах. Кроме того, Соколов заработал шесть личных наград.

Я думаю, что такое начало года после победы на мэйджоре мотивирует любую команду и вселяет уверенность в том, что вы движетесь в правильном направлении, что и было в нашем случае.

Финальная часть рейтинга будет раскрыта во время торжественной церемонии HLTV Awards 2025, которая пройдёт в Белграде, Сербия.