Шутер по вселенной StarCraft могут показать на BlizzCon 2026

Компания Blizzard Entertainment готовится представить новую игру во вселенной StarCraft. По словам журналиста Windows Central Джеза Кордена, анонс проекта, вероятно, состоится в рамках фестиваля BlizzCon в сентябре 2026 года.

Речь идёт о шутере от третьего лица, слухи о котором циркулируют уже несколько лет. Корден утверждает, что разработка тайтла продвигается успешно и именно он станет хедлайнером грядущей выставки. Руководит проектом Дэн Хэй, ранее отвечавший за развитие серии Far Cry в Ubisoft.

О существовании игры также упоминал журналист Джейсон Шрайер в своей книге Play Nice. Это не первая попытка Blizzard выпустить экшен по франшизе: в начале 2000-х компания работала над стелс-шутером StarCraft: Ghost, который был отменён в 2006 году после многолетней «заморозки».

Последним на данный момент релизом в серии является переиздание StarCraft: Remastered (2017), а полноценная новая часть StarCraft II вышла ещё в 2010 году.