Шутер по вселенной StarCraft могут показать на BlizzCon 2026

Чемпионат.com

Компания Blizzard Entertainment готовится представить новую игру во вселенной StarCraft. По словам журналиста Windows Central Джеза Кордена, анонс проекта, вероятно, состоится в рамках фестиваля BlizzCon в сентябре 2026 года.

Шутер по вселенной StarCraft могут показать на BlizzCon 2026
© Чемпионат.com

Речь идёт о шутере от третьего лица, слухи о котором циркулируют уже несколько лет. Корден утверждает, что разработка тайтла продвигается успешно и именно он станет хедлайнером грядущей выставки. Руководит проектом Дэн Хэй, ранее отвечавший за развитие серии Far Cry в Ubisoft.

О существовании игры также упоминал журналист Джейсон Шрайер в своей книге Play Nice. Это не первая попытка Blizzard выпустить экшен по франшизе: в начале 2000-х компания работала над стелс-шутером StarCraft: Ghost, который был отменён в 2006 году после многолетней «заморозки».

Последним на данный момент релизом в серии является переиздание StarCraft: Remastered (2017), а полноценная новая часть StarCraft II вышла ещё в 2010 году.