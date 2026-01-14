Ремастеры Fallout 3 и New Vegas находятся в разработке

В разработке находятся обновлённые версии ролевых игр Fallout 3 и Fallout: New Vegas. Об этом сообщил журналист Windows Central Джез Корден.

По информации инсайдера, проекты станут полноценными ремейками в духе недавнего The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Также Корден подтвердил, что следующая номерная часть серии, Fallout 5, получила «зелёный свет» от руководства Xbox и Bethesda.

Журналист опроверг популярную фанатскую теорию, что загадочный таймер на сайте Amazon Prime (который истекает 4 февраля, в день финала второго сезона сериала) связан с анонсом ремейка третьей части. По его словам, никакого внезапного релиза или громкой презентации игры в этот день не планируется.

Официальные сроки выхода переизданий пока не называются. Однако, учитывая успех сериальной адаптации и растущую популярность франшизы, анонс может состояться в обозримом будущем. Напомним, слухи о ремастере Fallout 3 циркулируют уже несколько лет после утечки внутренних документов Microsoft.