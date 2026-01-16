ASUS обновила Zenbook, Vivobook, ROG и ProArt

На выставке CES 2026 компания ASUS продемонстрировала значительное обновление своих линеек ноутбуков, включая Zenbook, Vivobook, ROG, ProArt и ExpertBook.

Ключевыми направлениями развития стали расширенное использование OLED-экранов, диверсификация поставщиков процессоров и активная интеграция технологий Copilot+ PC и локального искусственного интеллекта. Производитель подчеркнул, что новые модели 2026 года будут оснащаться тремя платформами: Intel Core Ultra Series 3, AMD Ryzen AI 400 Series и Snapdragon X2.

Zenbook

Модель ASUS Zenbook DUO 2026 (UX8407AA) получила два 14-дюймовых 3K OLED-дисплея Lumina Pro, обновлённый корпус из сплава Ceraluminum, процессор Intel вплоть до Core Ultra X9 Series 3 и систему питания с двумя аккумуляторами общей ёмкостью 99 Вт·ч. Усовершенствованная система охлаждения обеспечивает поддержку TDP до 45 Вт благодаря улучшенному дизайну с двумя вентиляторами и увеличенными воздухозаборниками.

Zenbook A16 (UX3607OA) стал первой моделью, использующей процессор Snapdragon X2 Elite Extreme с 18 ядрами и производительностью ИИ на уровне 80 TOPS. Ноутбук оснащён 16-дюймовым 3K OLED-экраном, корпусом из Ceraluminum, весит всего 1,2 кг и предлагает широкий набор интерфейсов, включая кардридер для SD-карт. По заявлению ASUS, время автономной работы превышает 21 час.

Благодаря весу менее килограмма Zenbook A14 (UX3407NA) оборудован чипом Snapdragon X2 Elite (80 TOPS) и способен обеспечивать до 33 часов воспроизведения видео без подключения к сети. Ранее розничные источники указывали на разницу в цене около 200 евро между моделями A14 и A16. Обновлённые Zenbook S14 и S16 отличаются ультратонким корпусом толщиной 1,1 см и оснащаются OLED-дисплеями с разрешением 3K и частотой обновления 120 Гц, достигающими пиковой яркости до 1100 нит. Модель S14 базируется на Intel Core Ultra 9 Series 3, а S16 – на AMD Ryzen AI 400 Series.

Vivobook

Линейка Vivobook обновилась моделями S14 и S16, которые теперь оснащаются процессорами Intel Core Ultra Series 3 или AMD Ryzen AI 400 Series, а некоторые 16-дюймовые версии – также чипом Snapdragon X2 Elite с производительностью до 80 TOPS. Ёмкость аккумулятора составляет 70 Вт·ч.

Предусмотрен широкий набор портов, увеличенный тачпад с поддержкой жестов, OLED-экраны WUXGA или IPS-матрицы с разрешением 2.5K и частотой обновления 144 Гц, а также поддержка технологии Dolby Atmos. Толщина ноутбуков Vivobook составляет 1,59 см, вес – 1,35 кг. За безопасность отвечают Windows Hello, Microsoft Pluton и поддержка голосовой аутентификации.

ROG Zephyrus

Серия игровых ноутбуков ROG Zephyrus получила обновление – модели G14 и G16 теперь работают на базе процессоров Intel Core Ultra Series 3 с интегрированным NPU мощностью до 50 TOPS. Для модели G14 доступны конфигурации с видеокартами вплоть до NVIDIA RTX 5080 Laptop, а для G16 – до RTX 5090 Laptop. Допустимая мощность графики увеличена до 130 Вт для G14 и до 160 Вт для G16.

Дисплеи Nebula HDR обеспечивают яркость до 1100 нит, 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и точность цветопередачи с показателем Delta E < 1. Обе модели оснащены полноценным слотом для SD-карт, улучшенной системой охлаждения и применением жидкого металла для эффективного отвода тепла от процессора. Также планируется выпуск версии G14 на базе процессоров AMD Ryzen AI с поддержкой Copilot+.Модель ROG Zephyrus Duo 16 остаётся в линейке и была обновлена. Новая версия получила два 3K OLED-дисплея с частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,2 мс и поддержкой технологии G-SYNC. Конфигурации предусматривают использование видеокарт вплоть до RTX 5090 Laptop.

ProArt

ProArt GoPro Edition (PX13) представляет собой компактное устройство с диагональю экрана 13 дюймов, способное трансформироваться в планшет. Ноутбук оснащён процессором Ryzen AI Max+ 395 с пиковой производительностью до 50 TOPS, поддерживает до 128 ГБ общей памяти и оборудован OLED-экраном с разрешением до 3K. Также предусмотрена отдельная кнопка быстрого доступа к функциям GoPro. При покупке пользователь получает годовую подписку GoPro Premium+ с неограниченным облачным хранилищем. Вес устройства составляет 1,39 кг.

ProArt PZ14 – это съёмный 14-дюймовый планшет весом 0,79 кг и толщиной 9 мм, работающий на базе процессора Snapdragon X2 Elite с производительностью до 80 TOPS. Экран Lumina Pro отличается точностью цветопередачи (Delta E < 1), яркостью до 1000 нит, частотой обновления 144 Гц с поддержкой VRR, а также соответствует стандартам Pantone и DisplayHDR True Black.

ExpertBook

Линейка ExpertBook включает бизнес-ноутбук ExpertBook Ultra с весом 0,99 кг, аккумулятором ёмкостью 70 Вт·ч, процессорами Intel Core Ultra Series 3 с интегрированным NPU мощностью до 50 TOPS и 3K-дисплеем с поддержкой HDR и яркостью до 1400 нит.

Серии Expert P и Expert B представлены широким ассортиментом ноутбуков и настольных ПК на базе процессоров AMD и Intel, отличаются повышенной надёжностью благодаря сертификации MIL-STD-810H, дублированной системе BIOS и расширенным корпоративным механизмам защиты.

Сроки выхода и цена

Сроки выхода и стоимость обновлённых устройств тайваньский производитель пока не раскрывает.