Lenovo представила Legion Pro Rollable с ультрашироким выдвижным экраном

На выставке CES 2026 компания Lenovo продемонстрировала экспериментальный ноутбук Legion Pro Rollable с раздвижным экраном, который может увеличиваться по горизонтали с 16 до 23,8 дюйма. Об этом сообщает The Verge.

Устройство поддерживает три режима работы: стандартный 16-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, расширенный режим с диагональю 21,5 дюйма и ультраширокий формат 23,8 дюйма. Такой подход позволяет адаптировать ноутбук под разные сценарии — от работы до игр и мультимедиа.

Концепт оснащен процессором Intel Core Ultra и видеокартой Nvidia RTX 5090. Подробные технические характеристики Lenovo не раскрывает.

Журналисты The Verge, протестировавшие Legion Pro Rollable, отмечают, что устройство пока ощущается как прототип. В частности, при разворачивании и сворачивании экрана наблюдаются задержки, повышенный уровень шума, а операционная система не всегда корректно адаптирует интерфейс под меняющееся соотношение сторон. Также в конструкции присутствует заметный зазор, через который видны внутренние компоненты.

О планах коммерческого запуска Legion Pro Rollable компания не сообщила.

