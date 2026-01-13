Lenovo выпустит флагманский портативный Legion Go 2 на SteamOS

Компания Lenovo объявила, что в июне текущего года запустит в продажу свой флагманский игровой портативный ПК Legion Go 2 с предустановленной SteamOS.

Анонс состоялся в рамках международной выставки CES 2026.

Модель Legion Go 2 доступна с осени прошлого года, но на данный момент поставляется только с Windows 11 на борту.

До этого китайский производитель уже выпускал Legion Go S с операционкой от Valve, и, судя по расширению линейки, эксперимент оказался успешным.

Железо Legion Go 2 в новой версии останется без изменений - Ryzen Z2 Extreme, видео AMD Radeon 890M, 8,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8000. Также из ключевых особенностей сохранятся и отсоединяемые на манер Nintendo Switch контроллеры.

Цена заявлена соответствующая - от 1200 долларов.