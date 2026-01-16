MSI представила монитор MPG 341CQR – Tandem OLED, 360 Гц и 0,03 мс

На выставке CES 2026 компания MSI продемонстрировала один из своих самых передовых на сегодняшний день сверхширокоформатных игровых мониторов MPG 341CQR QD-OLED X36. Новинка оснащена новейшей панелью Samsung Display 5-го поколения V-Stripe QD-OLED и ориентирована на профессиональных геймеров и создателей контента.

Особенности

Одной из главных особенностей новейшего MPG 341CQR QD-OLED X36 является технология расположения пикселей Tandem QD-OLED 5-го поколения, известная как Stripe Pixel. В ней используется технология пиксельных панелей Samsung V-Stripe, которая является основным обновлением для изогнутых QD-OLED-мониторов в этом году. Эта технология помогает решить две проблемы: во-первых, минимизировать цветовые искажения, а во-вторых, улучшить четкость текста.

MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 оснащён 34-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением UWQHD 3440 × 1440 пикселей, частотой обновления 360 Гц и соотношением сторон 21:9. Время отклика GtG достигает 0,03 мс. Яркость дисплея составляет 300 нит в режиме SDR и 1300 нит в пиковом режиме HDR, что подтверждается такими сертификатами, как VESA DisplayHDR True Black 500 и ClearMR 18000. Поддерживается 99% охват цветового пространства DCI-P3 и 98% – Adobe RGB. Также стоит отметить заводскую калибровку с показателем Delta E ≤ 2.

Для улучшения качества изображения компания MSI внедрила 5-слойную структуру OLED-панели с применением технологии EL Gen 3, благодаря которой светоотдача увеличена на 30%. Также была изменена схема размещения субпикселей: теперь используется формат RGB Stripe, что положительно сказалось на качестве отображения текста и позволило исключить проблемы с цветовыми искажениями, характерные для предыдущих QD-OLED-экранов.

Дополнительную защиту экрану обеспечивает покрытие DarkArmor Film, снижающее отражение света и увеличивающее глубину чёрного цвета на 40%, а также повышающее стойкость к появлению царапин с 2H до 3H.

MPG 341CQR QD-OLED X36 оборудован технологией MSI AI Care Sensor. Эта система задействует интегрированный нейронный процессор (NPU), который определяет наличие пользователя и соответствующим образом управляет состоянием дисплея – переводя его в режим ожидания или активируя его. Помимо этого, датчик адаптирует уровень подсветки, автоматически корректирует яркость и меняет цветовую гамму в зависимости от условий освещения, что способствует снижению нагрузки на глаза и повышению производительности.

Для подключения монитора предусмотрены интерфейсы: один порт DisplayPort 2.1a с возможностью передачи данных по стандарту UHBR13.5, два порта HDMI 2.1 и один порт USB-C, поддерживающий протокол DisplayPort Alternate Mode и обеспечивающий питание устройства мощностью до 98 Вт. Кроме того, компания MSI модернизировала конструкцию подставки, сократив площадь её размещения на рабочем месте на 62%, не потеряв при этом стабильность конструкции.

Сроки выхода и цена

Сроки выхода и цену MPG 341CQR QD-OLED X36 производитель пока не раскрывает. Предположительно, стоимость монитора в США составит $1099, а в Великобритании – около £1000. MSI предоставляет гарантию от выгорания панели в течение трёх лет.