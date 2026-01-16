SanDisk убирает цветовую маркировку из линейки SSD

Больше слов — выше скорость

Логика ребрендинга простая, но действенная. Теперь статус SSD определяется количеством слов в названии. Скромный «SanDisk Optimus» (два слова) — это перекрашенный WD Blue для обычных смертных. Добавляем волшебные буквы «GX», получаем «SanDisk Optimus GX» (три слова) — это бывший WD Black для геймеров. И, наконец, апогей инженерной мысли — «SanDisk Optimus GX Pro» (целых четыре слова!). Это для избранных, для тех, у кого PCIe 5.0 и кто смотрит на владельцев PCIe 4.0 с чувством легкого превосходства.

Самое нтересное, что внутри-то почти ничего не поменялось. Это как если бы нам перепаковали шоколадный батончик в блестящую обертку с надписью «Протеиновый энергетик». Модельные номера те же, характеристики те же. Главное достижение — маркетологи наконец-то смогли объяснить разницу между средним и топовым WD Black, просто добавив слоган «Pro».

А что будет на рынке продаж? Хаос и ажиотаж.

Время для ребрендинга выбрано компанией идеально. Пока SanDisk занимается редактированием названий, мир погрузился в кризис памяти. Цены на SSD взлетают из-за ненасытного аппетита AI-дата-центров, которые скупают все доступные чипы. Конкуренты в данный момент находятся на спаде, а Micron попросту махнул рукой на свой потребительский бренд Crucial и ушел со сцены. SanDisk же решил сыграть в свою игру, и теперь не выпускает революционные продукты, а лепит новый ярлычок на старый SSD.

Так что вскоре покупка новой памяти превратится в квест для покупателей, ведь рядом будут лежать WD Black SN8100 и SanDisk Optimus GX Pro 8100. И только самые подкованные узнают в них братьев-близнецов. Конечно же это сыграет на руку только ритейлерам.

С другой стороны, четкое разделение на «просто оптимус», «геймерский GX» и «профессиональный GX Pro» — это попытка создать более внятную вселенную, чем «радуга» из WD. Если у маркетологов все получится, возможно среди покупателей появится аудитория, которая ценит не столько высокотехнологичную начинкку, сколько понятную линейку. Их главный козырь теперь — не технологический прорыв, а ясность.

Что же будет с WD Green и Red? Скорее всего, их тоже тихо «оптимизируют» или оставят как пережиток прошлой эпохи для каких-то нишевых задач.

Вероятно, SanDisk решила, что на рынке, охваченном паникой из-за цен и дефицита, лучшей стратегией будет не изобретать велосипед, а просто аккуратно его перекрасить и дать новое громкое имя. Будет ли это работать? В краткосрочной перспективе — да, пока покупатели не сообразят что к чему. В долгосрочной — только если за красивым ярлыком «Optimus» последуют реальное развитие продукта, а не только графический дизайн на упаковке.