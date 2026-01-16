League of Legends не запускалась из-за истекшей цифровой лицензии

Игроки League of Legends столкнулись с невозможностью запустить игру из-за технической ошибки на стороне разработчиков. В течение последних суток клиент проекта перестал функционировать по всему миру из-за окончания срока действия цифрового сертификата.

© Чемпионат.com

Лицензия безопасности, подтверждающая подлинность файлов игры, была действительна с 7 января 2016 года по 4 января 2026 года. Сразу после наступления дедлайна операционные системы пользователей начали блокировать запуск лаунчера, распознавая его как потенциально небезопасное ПО.

Чтобы обойти ограничение, игроки были вынуждены вручную переводить системное время на своих компьютерах назад. Этот метод позволял зайти в игру, но создавал проблемы с работой браузеров и других приложений. На данный момент Riot Games устранила неисправность, обновив сертификаты безопасности.

Подобные инциденты — не редкость в IT-сфере. Согласно прошлогоднему опросу Digicert, почти половина крупных компаний сталкивалась с простоями из-за забытых сроков продления лицензий.