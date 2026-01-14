Для «Ведьмака 3» выпустят новое платное дополнение в мае 2026 года

Аналитик польской компании Noble Securities Матеуш Хшановски сообщил о возможной разработке нового контента для ролевой игры «Ведьмак 3: Дикая Охота». По его данным, релиз третьего платного дополнения может состояться в мае 2026 года.

© Чемпионат.com

Создание расширения поручено сторонней студии Fool’s Theory, которая также работает над ремейком первой части франшизы. Предполагается, что выход DLC станет стартом полноценной маркетинговой кампании «Ведьмака 4». Хшановски прогнозирует, что релиз четвёртой части запланирован на четвёртый квартал 2027 года.

Информацию о подготовке дополнения подтвердили источники журналиста Бориса Неспеляка. В CD Projekt RED официально заявили, что не комментируют слухи и спекуляции. Однако ранее в ходе финансового отчёта руководство компании упоминало, что, учитывая текущий прогресс, «новый контент, на который намекали в недавних финансовых отчётах», может увидеть свет в предстоящем году.

Оригинальная «Ведьмак 3: Дикая Охота» вышла в 2015 году и получила два крупных сюжетных расширения: «Каменные сердца» и «Кровь и вино». Последнее вышло в 2016 году.