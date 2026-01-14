HoYoverse объявила об изменении системных требований для Honkai: Star Rail

Студия HoYoverse объявила об изменении системных требований для игры Honkai: Star Rail. Новые технические стандарты вступят в силу с релизом масштабного обновления 4.0.

© Чемпионат.com

Разработчики объяснили повышение требований стремлением улучшить графическую составляющую и обеспечить техническую поддержку будущих обновлений контента. На устройствах, характеристики которых ниже заявленного минимума, игра может запускаться, однако стабильность работы, отсутствие лагов и вылетов не гарантируются. Изменения коснутся платформ ПК, Android и iOS. Версия для консоли PlayStation 5 останется без изменений.

Минимальные системные требования для версии 4.0:

ПК: процессор Intel Core i5, 8 ГБ ОЗУ, видеокарта GeForce GTX 1050 и выше

Android: процессор Snapdragon 835 / Dimensity 720 / Kirin 810, 4 ГБ ОЗУ

iOS: iPhone 8 Plus или планшеты на процессорах A10/A10X

Рекомендуемые системные требования:

ПК: процессор Intel Core i7, 16 ГБ ОЗУ, видеокарта GeForce GTX 1060 (6 ГБ) и выше

Android: процессор Snapdragon 870 / Dimensity 1300 / Kirin 9000, 6 ГБ ОЗУ

iOS: iPhone 11 или устройства с процессорами A13/M1 и новее

Бета-тестирование патча 4.0 стартует 6 января. Ожидается, что полноценный релиз обновления, которое привнесёт в игру новый контент и улучшенную графику, состоится через несколько недель. В предыдущий раз HoYoverse обновляла технические требования при выходе версии 2.0.